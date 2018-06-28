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Поселок в Курганской области затопило после шторма
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Поселок в Курганской области затопило после шторма 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сильный шторм в Зауралье не обошелся без последствий. Об этом сообщило информационное агенство URA.RU.
В социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии затопленных дорог и тротуаров в поселке городского типа Лебяжье. На кадрах виден уровень воды, который достигает корпуса машин.
Поскольку в скором времени снова прогнозируется дождь с грозами и град, спасатели просят жителей быть осторожными. При чрезвычайных ситуациях звонить по номерам «101» либо «112».
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Жительница России уплыла в открытое море. Россиянку унесло от берега на надувном матрасе. Спустя 20 часов спасатели обнаружили ее в море.
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