Два человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире жилого дома в Калмыкии

ТАСС , 28 июня. Два человека получили травмы при взрыве бытового газа в квартире жилого дома в поселке Малые Дербеты в Калмыкии , сообщили в четверг ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В поселке Малые Дербеты в квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного дома на 16 квартир произошел взрыв бытового газа. Произошло возгорание на площади 25 кв. м. Пострадали два человека", — сказал собеседник агентства.

По его данным, взрыв повредил межкомнатные перегородки и выбил стекла. Для жильцов подготовлен пункт временного размещения, но они выбрали переезд к родственникам.