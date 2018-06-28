Ещё
Два человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире жилого дома в Калмыкии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире жилого дома в Калмыкии 

ТАСС 21 минуту назад
ТАСС, 28 июня. Два человека получили травмы при взрыве бытового газа в квартире жилого дома в поселке Малые Дербеты в Калмыкии, сообщили в четверг ТАСС источник в экстренных службах региона.
"В поселке Малые Дербеты в квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного дома на 16 квартир произошел взрыв бытового газа. Произошло возгорание на площади 25 кв. м. Пострадали два человека", — сказал собеседник агентства.
По его данным, взрыв повредил межкомнатные перегородки и выбил стекла. Для жильцов подготовлен пункт временного размещения, но они выбрали переезд к родственникам.
ТАСС: последние новости
Рекордное число болельщиков ожидается в Калининграде во время матча ЧМ Англия - Бельгия Власти Орловской области ввели карантин из-за первой вспышки птичьего гриппа Потушен пожар в садовом товариществе на территории Новой Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саакашвили получил тюремный срок44
Крымский мост устроил бум на полуострове463
Похороны Дементьева обернулись скандалом49
Россияне рискуют остаться без пенсий169
Отдых россиянки в Греции обернулся кошмаром4
Видео
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
00:33
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
Шоу-бизнес
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
03:52
Названо место встречи Трампа и Путина
Политика Ближний Восток
03:09
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
Политика Армия
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение