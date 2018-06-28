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Станцию подземки затопило во время наводнения в Китае. Видео
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Станцию подземки затопило во время наводнения в Китае. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры наводнения, вызванного обильными осадками, выпавшими в четверг, 28 июня в городе Чэнду — столице провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Вода стала причиной локального транспортного коллапса — оказались затоплены отдельные участки дорог, в некоторых местах люди были вынуждены добираться до места назначения, буквально перебираясь по возвышенностям.
Городское метро было частично парализовано, на нескольких станциях произошли подтопления, снятые очевидцами на видео.
Местные СМИ утверждают, что сотрудникам ремонтных бригад удалось взять ситуацию под контроль и нормализовать работу подземки.
О пострадавших в результате разгула стихии пока не сообщается.
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