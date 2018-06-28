Дома на Урицкого подожгли

Пожар на улице Урицкого произошёл 10 дней назад. Тогда два дома сгорели, а третий в битве с огнём спасатели всё же смогли отстоять.

По словам самих погорельцев пожар произошёл с загоревшегося матраса, который находился в закрытом дворе. Случилось это посреди белого дня. Огонь с матраса перекинулся на деревянный дом, где впоследствии произошёл сильный хлопок. Затем пламя перекинулось и на соседний жилой дом. В результате пожара сразу несколько семей остались без крыши над головой.

Вот спустя десять дней региональный МЧС сообщил, что причиной пожара в историческом центре Владимира стал поджог. В настоящий момент дело передано в полицию. Им предстоит выяснить, кто спалил дома на Урицкого.

Отметим, что это не первый пожар на улице исторического центра. В начале лета здесь неподалёку сгорел ещё один дом. Это здание оказалось давно заброшенным, так что пострадавших нет. Однако складывается такое ощущение, что кто-то намеренно избавляется от деревянных домов на улице Урицкого.