Жители посёлка в Якутии оказались отрезаны от мира из-за паводка 

В населённом пункте Зырянка в настоящее время проживает около трёх тысяч человек, при этом транспортное сообщение из-за паводков осуществляется только по воздуху: до соседнего населённого пункта можно добраться вертолётом, уже оттуда самолётом долететь до Якутска. Местные жители рассказали «Говорит Москва» о ценах на перелёты: «11500 руб. за вертолёт до соседнего поселка (из-за паводка в Зырянку не летают) и 26 тыс. долететь до Якутска».
Все денежные операции обитатели посёлка проводят через карты и сберегательные книжки, пользуясь единственным отделением банка. Местная жительница, пенсионер Любовь Борисова, рассказала «Говорит Москва», что со 2 июля и оно перестанет работать.
«Зарплаты низкие, цены высокие, если не сказать высоченные, а выбраться отсюда очень сложно. С понедельника в посёлке закрывают единственный банк. Отделение Сбербанка. Закрывают до конца августа. На 1,5 месяца люди останутся без денег вообще. Ни пенсию, ни зарплату, ни перевод не получат.
Причин несколько. Основная (неофициальная) — нет наличных денег. Самолёты сейчас не летают, деньги не привозят, в посёлке оборот небольшой. Вторая причина — некому работать. Нет железной дороги, нет прямых самолетов, нет вообще никакого выхода на большую землю. Люди просто остаются без денег».
Любовь Борисова сообщила радиостанции, что жители посёлка собирают подписи и «просят не перекрывать им кислород, но шансов мало».
Сегодня региональные СМИ сообщили, что в посёлке Зырянка Верхнеколымского района республики Якутия вследствие подъёма уровня воды наблюдается подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта. Во избежание аварийных ситуаций приём и отправка самолётов ограничивается. С конца мая аэропорт Зырянки не принимает самолеты, в связи с чем перевозка пассажиров авиакомпании «Якутия» по договоренности с авиакомпанией «Полярные авиалинии», осуществляется стыковочными рейсами при помощи вертолётной техники, пишет издание Sakha Life. При этом местные жители рассказывают, что во время наводнения им приходится плавать по улицам на лодках.