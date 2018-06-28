Жители посёлка в Якутии оказались отрезаны от мира из-за паводка

В населённом пункте Зырянка в настоящее время проживает около трёх тысяч человек, при этом транспортное сообщение из-за паводков осуществляется только по воздуху: до соседнего населённого пункта можно добраться вертолётом, уже оттуда самолётом долететь до Якутска . Местные жители рассказали «Говорит Москва » о ценах на перелёты: «11500 руб. за вертолёт до соседнего поселка (из-за паводка в Зырянку не летают) и 26 тыс. долететь до Якутска».

Все денежные операции обитатели посёлка проводят через карты и сберегательные книжки, пользуясь единственным отделением банка. Местная жительница, пенсионер Любовь Борисова, рассказала «Говорит Москва», что со 2 июля и оно перестанет работать.

«Зарплаты низкие, цены высокие, если не сказать высоченные, а выбраться отсюда очень сложно. С понедельника в посёлке закрывают единственный банк. Отделение Сбербанка . Закрывают до конца августа. На 1,5 месяца люди останутся без денег вообще. Ни пенсию, ни зарплату, ни перевод не получат.

Причин несколько. Основная (неофициальная) — нет наличных денег. Самолёты сейчас не летают, деньги не привозят, в посёлке оборот небольшой. Вторая причина — некому работать. Нет железной дороги, нет прямых самолетов, нет вообще никакого выхода на большую землю. Люди просто остаются без денег».

Любовь Борисова сообщила радиостанции, что жители посёлка собирают подписи и «просят не перекрывать им кислород, но шансов мало».