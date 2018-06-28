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В Красноборском районе огонь уничтожил два жилых дома
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В Красноборском районе огонь уничтожил два жилых дома 

АиФ Архангельск 40 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Два жилых дома были уничтожены пожаром в Красноборском районе Архангельской области. Об этом сообщает ARH112.
Происшествие случилось в деревне Большая. В одном из полыхающих домов находился молодой человек, которому удалось за короткое время выбраться на свежий воздух. Пострадавших нет.
Соседи заметили, что горит веранда, и тут же принялись своими силами ликвидировать пожар, поскольку до районного центра, где находится ближайшая пожарная часть — 22 км. Но сильный ветер совсем не содействовал затуханию огня, и искры перекинулась на расположенную рядом дачу. К счастью, дом пустовал. В результате оба строения значительно повреждены огнем.
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