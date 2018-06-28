В Красноборском районе огонь уничтожил два жилых дома

Два жилых дома были уничтожены пожаром в Красноборском районе Архангельской области . Об этом сообщает ARH112.

Происшествие случилось в деревне Большая. В одном из полыхающих домов находился молодой человек, которому удалось за короткое время выбраться на свежий воздух. Пострадавших нет.

Соседи заметили, что горит веранда, и тут же принялись своими силами ликвидировать пожар, поскольку до районного центра, где находится ближайшая пожарная часть — 22 км. Но сильный ветер совсем не содействовал затуханию огня, и искры перекинулась на расположенную рядом дачу. К счастью, дом пустовал. В результате оба строения значительно повреждены огнем.