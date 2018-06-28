«Ядерный гриб» появился в небе над Саратовской областью 

Жители города Балаково Саратовской области не на шутку испугались облака, точь-в-точь похожего на последствие ядерного взрыва. «Гриб» оказался необычным облаком, образовавшимся, по словам синоптиков, из-за столкновения горячего местного воздуха с надвигающимся холодным циклоном.
Множество фотографий редкого явления попали в сеть и вызвали дискуссии пользователей. Кто-то искренне высказывал озабоченность и испуг, кто-то потренировался в остроумии относительно необычного природного явления.
Ранее Пятый канал рассказывал, в какие регионы России могут в ближайшее время прийти ураганы. Стихия уже принесла немало разрушений жителям Оренбурга. В городе повалены деревья, зафиксированы аварии на дорогах.
Ливни и штормы сменили жаркую погоду в Башкирии. Объявлено штормовое предупреждение. Неприятные сюрпризы ожидают и другие регионы: Смоленскую, Брянскую, Калужскую области.