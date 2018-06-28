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В Гидрометцентре рассказали о вероятности климатической катастрофы в России
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В Гидрометцентре рассказали о вероятности климатической катастрофы в России 

В городе N 55 минут назад
Фото: В городе N
Северные регионы России ждет изменение климата, но о климатической катастрофе речи не идет. Об этом заявил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».
По его словам, сейчас в полярных и тропических регионах меняется температура воздуха и воды, вследствие чего воды северных морей становятся теплее. Этому способствует и замедление течения Гольфстрим в северной части Атлантического океана. В свою очередь морские обитатели, привыкшие к холодной воде, будут перемещаться в поисках комфортных для них условий. В результате фауна Баренцева моря действительно может обеднеть.
Кроме того, эксперты прогнозируют деградацию почв на побережье Северного ледовитого океана, что может создать угрозу разрушения имеющихся на берегах построек, в том числе портов.
Однако бояться этих естественных природных процессов не стоит, требуется лишь к ним адаптироваться, считает Вильфанд.
Ранее в СМИ появилась информация о предполагаемой климатической катастрофе на Севере России. По мнению сотрудников норвежского Института морских исследований, климат в северной части Баренцева моря меняется слишком быстро, что может привести к потере им признаков арктического моря. Также ученые считают, что в будущем Баренцево море может войти в атлантическую климатическую систему — в таком случае существующие здесь флора и фауна погибнут.
Напомним, Федор Конюхов обратился к Путину за помощью в подготовке погружения на дно Марианской впадины.
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