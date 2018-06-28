Авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Воронежа в Москву 

Новое расписание начнёт действовать с 10 июля. Авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту полётов из Воронежа в Москву и обратно. В расписании появится дополнительный вечерний рейс по вторникам, сообщила пресс-служба перевозчика в четверг, 28 июня. Полёты в аэропорт Внуково начнут выполнять с 10 июля. Вечерний рейс из Москвы в Воронеж запланирован на 17:25, обратно самолёт отправится в 19:20. Время в полёте составит 1 час 15 минут. Стоимость авиабилета в одном направлении — от 3050 рублей. Полёты будут выполнять на канадских 50-местных самолётах Bombardier CRJ-100/200. Ранее авиакомпания выполняла по три рейса в день во все рабочие дни, кроме вторника (два полёта в день), а также один рейс в субботу. В московские аэропорты кроме авиакомпании «РусЛайн» летают самолёт и других авиакомпаний. Например, «Аэрофлот» выполняет по три рейса в день ежедневно, а S7 Airlines по четыре полёта в день во все рабочие дни и воскресенье, а также один в субботу. Дарья Крымова