Ещё
Авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Воронежа в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Воронежа в Москву 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Новое расписание начнёт действовать с 10 июля. Авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту полётов из Воронежа в Москву и обратно. В расписании появится дополнительный вечерний рейс по вторникам, сообщила пресс-служба перевозчика в четверг, 28 июня. Полёты в аэропорт Внуково начнут выполнять с 10 июля. Вечерний рейс из Москвы в Воронеж запланирован на 17:25, обратно самолёт отправится в 19:20. Время в полёте составит 1 час 15 минут. Стоимость авиабилета в одном направлении — от 3050 рублей. Полёты будут выполнять на канадских 50-местных самолётах Bombardier CRJ-100/200. Ранее авиакомпания выполняла по три рейса в день во все рабочие дни, кроме вторника (два полёта в день), а также один рейс в субботу. В московские аэропорты кроме авиакомпании «РусЛайн» летают самолёт и других авиакомпаний. Например, «Аэрофлот» выполняет по три рейса в день ежедневно, а S7 Airlines по четыре полёта в день во все рабочие дни и воскресенье, а также один в субботу. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
Воронежцы сообщили о крупном пожаре у пляжа в Боровом СК подтвердил версию крушения воронежского Ан-148 в Подмосковье из-за ошибки экипажа В Воронежском заповеднике загорелся лес: дым виден за несколько километров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саакашвили получил тюремный срок44
Крымский мост устроил бум на полуострове463
Похороны Дементьева обернулись скандалом49
Россияне рискуют остаться без пенсий169
Отдых россиянки в Греции обернулся кошмаром4
Видео
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
00:33
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
Шоу-бизнес
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
03:52
Названо место встречи Трампа и Путина
Политика Ближний Восток
03:09
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
Политика Армия
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение