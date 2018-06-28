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«Мосинжпроект»: улично-дорожная сеть на ЗИЛе в Москве почти построена
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«Мосинжпроект»: улично-дорожная сеть на ЗИЛе в Москве почти построена 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 28 июн — РИА Недвижимость. Объекты улично-дорожной сети на территории ЗИЛа практически полностью готовы, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.
"Основные объекты находятся в высокой степени готовности", — отметил Газизуллин.
Как напоминается в материалах «Мосинжпроекта», утвержденным проектом планировки территории на ЗИЛе предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 3,78 километра. Кроме того, к сегодняшнему дню на территории бывшей промзоны уже были построены и реконструированы 3,4 километра водопроводных сетей, 3,2 километра хозяйственно-бытовой канализации, 3,8 километра ливневой канализации, 1,7 километра теплосетей и 43 километра электросетей.
В целом реорганизация земель «ЗИЛа» предполагает строительство городского района с жильем, рабочими местами и социальной инфраструктурой. В ближайшие десять лет в промзоне планируется построить 6 миллионов квадратных метров недвижимости.
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