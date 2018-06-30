В Оренбургском районе в СНТ «Карачи» за один вечер сгорели 3 дома

С 29 по 30 июня в Оренбургском районе пожарные потушили три возгорания в СНТ «Карачи», сообщает ГУ МЧС региона.

Информация о первом пожаре в нежилом доме по ул. 9 Линия поступила в 22:05. Огонь охватил площади 16 квадратных метров. Спустя час пламя было потушено.

В это же время загорелся дом на улице 7 Линия. Пламя повредило стены, перегородки, перекрытие, кровлю на общей площади 20 квадратных метров. В 23:20 возгорание ликвидировано.

30 июня в 00:21 вспыхнул пожар на улице 8 Линия. Меньше часа пожарным потратили, чтобы потушить пожар на общей площади 12 квадратных метров.

В происшествиях никто не пострадал. Причины пожаров выясняются.