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В Оренбургском районе в СНТ «Карачи» за один вечер сгорели 3 дома
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Москвичи оказались в "опасности"

В Оренбургском районе в СНТ «Карачи» за один вечер сгорели 3 дома 

АиФ-Оренбург 27 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
С 29 по 30 июня в Оренбургском районе пожарные потушили три возгорания в СНТ «Карачи», сообщает ГУ МЧС региона.
Информация о первом пожаре в нежилом доме по ул. 9 Линия поступила в 22:05. Огонь охватил площади 16 квадратных метров. Спустя час пламя было потушено.
В это же время загорелся дом на улице 7 Линия. Пламя повредило стены, перегородки, перекрытие, кровлю на общей площади 20 квадратных метров. В 23:20 возгорание ликвидировано.
30 июня в 00:21 вспыхнул пожар на улице 8 Линия. Меньше часа пожарным потратили, чтобы потушить пожар на общей площади 12 квадратных метров.
В происшествиях никто не пострадал. Причины пожаров выясняются.
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