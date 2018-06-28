Пожар в СНТ «Мечта» потушен

По данным экстренных служб, в СНТ горели три деревянные постройки — летний дом с беседкой и хозяйственное строение, находящееся по соседству.

Пожарные потушили возгорание в СНТ «Мечта» в Новой Москве

— Возгорание частного дома с пристройками в 15:40 ликвидировано на площади 90 квадратных метров, — рассказали агентству «Москва» в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.

В ведомстве уточнили, что сведения о пострадавших спасателям не поступали. По данным экстренных служб, в СНТ горели три деревянные постройки — летний дом с беседкой и хозяйственное строение, находящееся по соседству.