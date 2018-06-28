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Пожар в СНТ «Мечта» потушен
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Пожар в СНТ «Мечта» потушен 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По данным экстренных служб, в СНТ горели три деревянные постройки — летний дом с беседкой и хозяйственное строение, находящееся по соседству.
Пожарные потушили возгорание в СНТ «Мечта» в Новой Москве.
— Возгорание частного дома с пристройками в 15:40 ликвидировано на площади 90 квадратных метров, — рассказали агентству «Москва» в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.
В ведомстве уточнили, что сведения о пострадавших спасателям не поступали. По данным экстренных служб, в СНТ горели три деревянные постройки — летний дом с беседкой и хозяйственное строение, находящееся по соседству.
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