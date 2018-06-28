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Воронежцы сообщили о крупном пожаре у пляжа в Боровом
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Воронежцы сообщили о крупном пожаре у пляжа в Боровом 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Дым виден за несколько километров. Крупный пожар у пляжа в микрорайоне Боровое произошёл днём четверга, 28 июня. Загорелась «непокрытая лесом площадь» в Сомовском лесничестве, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном управлении лесного хозяйства. Сейчас на месте работают сотрудники лесопожарного центра и три расчёта МЧС. Горожане поделились снимками в соцсети — дым виден за несколько километров. — По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Специалисты держат пожар под контролем, он на стадии ликвидации, — уточнил начальник отдела федерального государственного пожарного и лесного надзора, государственной экспертизы регионального управления лесного хозяйства Вячеслав Оробинский. В пресс-службе управления МЧС по региону добавили, что угрозы населённых пунктам нет. Екатерина Трещикова
Фото — группа «Микрорайон Боровое — ВМУ — сообщество соседей»
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