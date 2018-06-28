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В Курлово сгорел большой дом
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В Курлово сгорел большой дом 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Сегодня утром крупный пожар произошёл в Гусь-Хрустальном районе. В городе Курлово на улице Лермонтова загорелся большой дом, об этом сообщили местные жители. Первые бригады спасателей были на месте происшествия уже через семь минут. Они сразу же приступили к тушению дома, который уже был во власти огня.
Открытое горение удалось ликвидировать достаточно быстро, но на полную ликвидацию последствий пожара понадобилось ещё два часа. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 201 квадратный метр. Кирпично-деревянный дом практически полностью сгорел. К счастью, пострадавших в этом крупном пожаре нет.
Причины пожара устанавливают эксперты.
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