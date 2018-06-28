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Потушен пожар в садовом товариществе на территории Новой Москвы
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Потушен пожар в садовом товариществе на территории Новой Москвы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожар на территории садового товарищества «Мечта» в Новой Москве потушен, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Пожар ликвидирован. В результате пожара на пяти участках сгорели деревянный щитовой дом, летняя открытая беседка и три хозяйственных постройки", — сказал источник.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
Ранее сообщалось, что на территории садового товарищества «Мечта» в поселении Кленовское горят деревянные строения, площадь пожара составила 200 кв. метров.
ТАСС: последние новости
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