Потушен пожар в садовом товариществе на территории Новой Москвы

МОСКВА , 28 июня. / ТАСС /. Пожар на территории садового товарищества «Мечта» в Новой Москве потушен, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован. В результате пожара на пяти участках сгорели деревянный щитовой дом, летняя открытая беседка и три хозяйственных постройки", — сказал источник.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что на территории садового товарищества «Мечта» в поселении Кленовское горят деревянные строения, площадь пожара составила 200 кв. метров.