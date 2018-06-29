МЧС предупредило о смерчах у черноморского побережья Кубани

КРАСНОДАР , 29 июня. / ТАСС /. Экстренное предупреждение объявлено для черноморского побережья вблизи Анапы Краснодарский край ) на 30 июня — 1 июля из-за опасности появления смерчей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЮРЦ МЧС.

"Экстренное предупреждение: смерчи в Краснодарском крае. 30 июня — 1 июля над Черным морем в районе Анапа-Магри имеется опасность формирования смерчей", — говорится в сообщении.

На этой неделе в крае зафиксированы опасно высокие температуры — они возникли из-за перетока жаркого воздуха из африканских пустынь.