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МЧС предупредило о смерчах у черноморского побережья Кубани
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МЧС предупредило о смерчах у черноморского побережья Кубани 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Новая Кубань
КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено для черноморского побережья вблизи Анапы (Краснодарский край) на 30 июня — 1 июля из-за опасности появления смерчей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЮРЦ МЧС.
"Экстренное предупреждение: смерчи в Краснодарском крае. 30 июня — 1 июля над Черным морем в районе Анапа-Магри имеется опасность формирования смерчей", — говорится в сообщении.
На этой неделе в крае зафиксированы опасно высокие температуры — они возникли из-за перетока жаркого воздуха из африканских пустынь.
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