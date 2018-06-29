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На Бали из-за пепла закрыли аэропорт
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На Бали из-за пепла закрыли аэропорт 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Международный аэропорт «Нгурах-Рай» на индонезийском острове Бали не принимает и не отправляет рейсы. Воздушную гавань закрыли на 16 часов (с 03:00 до 19:00) из-за вулканического пепла. Об этом сообщил представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.
Отметим, что из-за извержения вулкана Агунг в ноябре прошлого года на Бали застряли более двух тысяч туристов. Облако пепла и дыма тогда поднялось на высоту 9144 метра. На острове был объявлен красный уровень опасности, а затем введен режим ЧС.
Аэропорт «Нгурах-Рай» был закрыт двое суток, что привело к отмене почти тысячи рейсов. Авиакомпании избегают полетов, когда в воздухе присутствует вулканический пепел, так как он может попасть в двигатели, что приведет к их отказу.
Бали находится в пределах так называемого «Тихоокеанского Огненного Кольца» — области высокой сейсмической и вулканической активности, где ежегодно происходят тысячи подземных толчков.
Сам Агунг величественно возвышается над восточной частью острова на высоте чуть более трех тысяч метров.
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