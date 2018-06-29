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Аэропорт Бали закрыли из-за извержения вулкана
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Международный аэропорт на Бали закрыли из-за активизации вулкана 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Власти Индонезии приняли решение приостановить работу международного аэропорта Нгурах-Рай на острове Бали после активизации вулкана на горе Агунг. Об этом сообщил телеканал Channel NewsAsia.
По имеющимся данным, вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту в два километра.
«Агентство метеорологии рассчитало, что вулканический пепел достигнет аэропорта утром пятницы», — пояснил представитель пресс-службы воздушной гавани.
После 19:00 29 июня срок закрытия авиаузла может быть пересмотрен.
На острове Парамушир Большой Курильской гряды столб пепла выбросил действующий вулкан Эбеко. Высота столба достигла 2,5 километра в высоту. В Сети появилось видео произошедшего.
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