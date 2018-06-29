Аэропорт Бали закрыли из-за извержения вулкана

Международный аэропорт на Бали закрыли из-за активизации вулкана

Власти Индонезии приняли решение приостановить работу международного аэропорта Нгурах-Рай на острове Бали после активизации вулкана на горе Агунг. Об этом сообщил телеканал Channel NewsAsia.

I Gusti Ngurah Rai International Airport is closed due to the volcanic ashes of Mount Agung. Please stay updated for every information from our official account. pic.twitter.com/G7HaAyz5FD— I Gusti Ngurah Rai (@baliairports) 28 июня 2018 г. По имеющимся данным, вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту в два километра.

«Агентство метеорологии рассчитало, что вулканический пепел достигнет аэропорта утром пятницы», — пояснил представитель пресс-службы воздушной гавани.

После 19:00 29 июня срок закрытия авиаузла может быть пересмотрен.

На острове Парамушир Большой Курильской гряды столб пепла выбросил действующий вулкан Эбеко. Высота столба достигла 2,5 километра в высоту. В Сети появилось видео произошедшего.