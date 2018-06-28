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Пожар в садовом товариществе в ТиНАО ликвидирован
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Пожар в садовом товариществе в ТиНАО ликвидирован 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Москва24
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в СНТ «Мечта» на территории ТиНАО, передает сетевое издание m24.ru.
Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.
По данным ведомства, в 15:40 пожар в частном дома с пристройками ликвидировали. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.
Ранее в экстренных службах сообщили, что в деревне Чернецкое на территории СНТ «Мечта» загорелись три деревянных постройки: летний дом, соседняя хозяйственная постройка и беседка.
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