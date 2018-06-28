Пожар произошел в четырех деревянных строениях в ТиНАО

Пожар площадью 200 кв. м. произошел в поселении Кленовское в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«В дер. Чернецкое на территории садового некоммерческого товарищества «Мечта» загорелись четыре деревянных строения. Площадь пожара в настоящий момент составляет около 200 кв. м», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что существует угроза распространения огня на соседние строения.