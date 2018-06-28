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Пожар произошел в четырех деревянных строениях в ТиНАО
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Пожар произошел в четырех деревянных строениях в ТиНАО 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: Москва24
Пожар площадью 200 кв. м. произошел в поселении Кленовское в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«В дер. Чернецкое на территории садового некоммерческого товарищества «Мечта» загорелись четыре деревянных строения. Площадь пожара в настоящий момент составляет около 200 кв. м», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что существует угроза распространения огня на соседние строения.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице подтвердили информацию о пожаре. «В настоящее время ведется тушение возгорания», — отметили в ведомстве.
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