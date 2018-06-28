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Пожар на территории садового товарищества в ТиНАО ликвидирован
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Пожар на территории садового товарищества в ТиНАО ликвидирован 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Пожарные ликвидировали возгорание в садовом некоммерческом товариществе «Мечта» в ТиНАО, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«Возгорание частного дома с пристройками в 15:40 ликвидировано на площади 90 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.
По информации источника Агентства «Москва» в экстренных службах, в СНТ загорелись три деревянных строения — летний дом, соседняя хозпостройка и беседка.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщал, что пожар произошел в дер. Чернецкое на территории СНТ «Мечта».
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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