Пожар на территории садового товарищества в ТиНАО ликвидирован 

Пожарные ликвидировали возгорание в садовом некоммерческом товариществе «Мечта» в ТиНАО, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«Возгорание частного дома с пристройками в 15:40 ликвидировано на площади 90 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.
По информации источника Агентства «Москва» в экстренных службах, в СНТ загорелись три деревянных строения — летний дом, соседняя хозпостройка и беседка.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщал, что пожар произошел в дер. Чернецкое на территории СНТ «Мечта».