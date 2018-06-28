Пожар на территории садового товарищества в ТиНАО ликвидирован

«Возгорание частного дома с пристройками в 15:40 ликвидировано на площади 90 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

По информации источника Агентства «Москва» в экстренных службах, в СНТ загорелись три деревянных строения — летний дом, соседняя хозпостройка и беседка.

Ранее источник Агентства «Москва» сообщал, что пожар произошел в дер. Чернецкое на территории СНТ «Мечта».