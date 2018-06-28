В Унинском районе на пожаре в частном доме погиб 32-летний мужчина и его сожительница

27 июня в п. Уни произошел пожар в жилом доме.

В результате два человека погибли, еще один местный житель госпитализирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

Возгорание началось в 23:03. На улице Профсоюзной загорелся двухквартирный жилой дом. С огнем боролись три пожарных расчета и добровольцы. Пламя удалось потушить, однако в результате в доме обгорели стены и потолок по всей площади.

65-летнего хозяина доставили в больницу с ожогами 10% тела. Тела его 32-летнего сына и сожительницы были найдены на месте пожара.

Предполагается, что трагедия произошла из-за неосторожности при курении. Сейчас все обстоятельства случившегося уточняются.

Фото — kursknews.ru