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В Унинском районе на пожаре в частном доме погиб 32-летний мужчина и его сожительница
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В Унинском районе на пожаре в частном доме погиб 32-летний мужчина и его сожительница 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
27 июня в п. Уни произошел пожар в жилом доме.
В результате два человека погибли, еще один местный житель госпитализирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.
Возгорание началось в 23:03. На улице Профсоюзной загорелся двухквартирный жилой дом. С огнем боролись три пожарных расчета и добровольцы. Пламя удалось потушить, однако в результате в доме обгорели стены и потолок по всей площади.
65-летнего хозяина доставили в больницу с ожогами 10% тела. Тела его 32-летнего сына и сожительницы были найдены на месте пожара.
Предполагается, что трагедия произошла из-за неосторожности при курении. Сейчас все обстоятельства случившегося уточняются.
Фото — kursknews.ru
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