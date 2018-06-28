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В МЧС РТ рассказали о ликвидации пожара в поселке Левченко
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В МЧС РТ рассказали о ликвидации пожара в поселке Левченко 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В казанском поселке Левченко потушили надворные постройки, сообщили в ГУ МЧС по РТ. Сигнал о возгорании поступил на пульт МЧС в 12:10. Тушили пожар силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона. По поступившей к моменту прибытия спасателей информации в одной из построек мог находиться газовый баллон. Открытое горение ликвидировали в 12:31. Информации о пострадавших в результате пожара нет. В социальных сетях пользователи делились фотографиями возгорания. Дым был виден из разных точек города.
Казанский репортер: последние новости
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