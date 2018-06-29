Пассажиры красноярского аэропорта больше четырех часов не могут улететь в Москву

Больше четырех часов ждут вылета в столицу пассажиры авиакомпании Nordstar в аэропорту Красноярска , сообщил « Интерфакс Сибирь».

«Вылет в Москву задержан, потому что самолет, который должен был доставить пассажиров до пункта назначения, поздно прилетел из столицы. По какой причине это произошло, мы не знаем», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Сообщается также, что на данный момент борт все-таки прилетел в Красноярск и проходит техническую проверку. Пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта. Вылет планируется в 12:15 по местному времени.