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Пассажиры красноярского аэропорта больше четырех часов не могут улететь в Москву
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Пассажиры красноярского аэропорта больше четырех часов не могут улететь в Москву 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Больше четырех часов ждут вылета в столицу пассажиры авиакомпании Nordstar в аэропорту Красноярска, сообщил «Интерфакс Сибирь».
«Вылет в Москву задержан, потому что самолет, который должен был доставить пассажиров до пункта назначения, поздно прилетел из столицы. По какой причине это произошло, мы не знаем», — пояснили в пресс-службе аэропорта.
Сообщается также, что на данный момент борт все-таки прилетел в Красноярск и проходит техническую проверку. Пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта. Вылет планируется в 12:15 по местному времени.
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