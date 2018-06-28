В соцсетях сообщили о затоплении деревни в Пермском крае

Во второй половине дня 28 июня в социальных сетях сообщили о затоплании деревни Шахарово в Суксунском районе.

На одной из опубликованных фотографий посреди улицы стоит женщина по пояс в воде. На других снимках видно, что вода пробралась в постройки. В комментариях местные жители жалуются на бездействие властей. В других публикациях очевидцы пишут, что из-за высокого уровня воды МЧС проводит эвакуацию местных жителей.

В Единой диспетчерской службе Суксунского района рассказали, что сообщение о затоплении к ним поступало, но принимать какие-либо меры специальным службам не потребовалось. Информацию передали в администрацию Ключевского сельского поселения, и чиновники сами принимали меры.

«В населенном пункте Шахарово Суксунского района в результате прохождения грозового фронта и обильных осадков произошел подъём уровня воды в ручье. Из-за этого объём воды в ручье превысил пропускную способность трубопровода и произошел розлив. По состоянию на 11 часов уровень воды поднялся на два метра, произошло подтопление нескольких придомовых территорий. При этом жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуации не требуется. Движение по трассам не нарушено. Очистка трубы от мусора проведена. Уровень воды снизился на полтора метра к данному часу», — пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на администрацию Суксунского района. По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, на территории края не зарегистрировано.

В администрации Ключевского поселения сообщили, что сейчас ситуация нормализовалась. Более подробного комментария не дали, объяснив это тем, что в данный момент проходит совещание по данному вопросу.