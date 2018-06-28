Ещё
В соцсетях сообщили о затоплении деревни в Пермском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В соцсетях сообщили о затоплении деревни в Пермском крае 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Во второй половине дня 28 июня в социальных сетях сообщили о затоплании деревни Шахарово в Суксунском районе.
На одной из опубликованных фотографий посреди улицы стоит женщина по пояс в воде. На других снимках видно, что вода пробралась в постройки. В комментариях местные жители жалуются на бездействие властей. В других публикациях очевидцы пишут, что из-за высокого уровня воды МЧС проводит эвакуацию местных жителей.
В Единой диспетчерской службе Суксунского района рассказали, что сообщение о затоплении к ним поступало, но принимать какие-либо меры специальным службам не потребовалось. Информацию передали в администрацию Ключевского сельского поселения, и чиновники сами принимали меры.
В МЧС Пермского края прокомментировали происшествие.
«В населенном пункте Шахарово Суксунского района в результате прохождения грозового фронта и обильных осадков произошел подъём уровня воды в ручье. Из-за этого объём воды в ручье превысил пропускную способность трубопровода и произошел розлив. По состоянию на 11 часов уровень воды поднялся на два метра, произошло подтопление нескольких придомовых территорий. При этом жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуации не требуется. Движение по трассам не нарушено. Очистка трубы от мусора проведена. Уровень воды снизился на полтора метра к данному часу», — пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на администрацию Суксунского района. По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, на территории края не зарегистрировано.
В администрации Ключевского поселения сообщили, что сейчас ситуация нормализовалась. Более подробного комментария не дали, объяснив это тем, что в данный момент проходит совещание по данному вопросу.
АиФ Пермь: последние новости
В Краснокамском районе сгорел частный дом Министру, виновному в хищении 24 млн рублей, назначили условный срок В Перми пропала 73-летняя пенсионерка, страдающая потерей памяти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оскорбивший россиянок журналист оправдался за «шлюх»56
Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты50
Названа дата встречи Путина и Трампа17
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля516
Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку42
Видео
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
03:52
Названо место встречи Трампа и Путина
Политика Ближний Восток
03:09
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
Политика Армия
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:59
Почтенный волгоградец затмил интернет-звезду
Общество
03:16
Москвича избили батоном в магазине
Новости Москвы Общество
00:22
Путин раскрыл сроки поступления в войска «Сармата»
Армия
00:41
Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение