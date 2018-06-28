Власти Ставрополья возьмут на особый контроль ситуацию ландшафтными пожарами

Правительство Ставропольского края возьмет ситуацию с ландшафтными пожарами, которые уже причинили ущерб урожаю на 60 млн руб., на особый контроль, пишет Newstracker.ru со ссылкой на краевую администрацию.

Как заявил в ходе экстренного совещания глава Ставропольского края Владимир Владимиров , из-за пожаров в регионе уничтожены сотни гектаров посевов.

«Только на полях края с начала уборки (произошло) более десятка пожаров. Это сотни потерянных гектаров пшеницы. Да что зерно! Любое возгорание — угроза и для поселений», — заявил Владимиров.