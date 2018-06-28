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Власти Ставрополья возьмут на особый контроль ситуацию ландшафтными пожарами
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Власти Ставрополья возьмут на особый контроль ситуацию ландшафтными пожарами 

Rambler News Service 2 часа назад
Правительство Ставропольского края возьмет ситуацию с ландшафтными пожарами, которые уже причинили ущерб урожаю на 60 млн руб., на особый контроль, пишет Newstracker.ru со ссылкой на краевую администрацию.
Как заявил в ходе экстренного совещания глава Ставропольского края Владимир Владимиров, из-за пожаров в регионе уничтожены сотни гектаров посевов.
«Только на полях края с начала уборки (произошло) более десятка пожаров. Это сотни потерянных гектаров пшеницы. Да что зерно! Любое возгорание — угроза и для поселений», — заявил Владимиров.
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