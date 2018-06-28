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Более 350 человек эвакуировали из столичного бизнес-центра после возникновения пожара
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Более 350 человек эвакуировали из столичного бизнес-центра после возникновения пожара 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Возгорание произошло в здании по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 5.
Свыше 350 человек были эвакуированы из здания бизнес-центра «Галс Тауэр» в центре столицы в четверг, 28 июня, в связи с возгоранием оргтехники.
— В здании, расположенном на 1-й Тверской-Ямской улице, 5, произошло загорание оргтехники в кабинете на площади 1 квадратный метр, — сообщили в экстренных службах города.
Для безопасности более 350 сотрудников и посетителей центра были выведены из здания. По информации источников открытых данных, по указанному адресу находится бизнес-центр «Галс Тауэр».
Между тем в среду, 27 июня, возник пожар на крыше торгового центра «Атриум». В результате пожарные совместно с администрацией центра эвакуировали более трех тысяч человек, которые находились в здании на момент возгорания.
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