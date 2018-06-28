России не грозит климатическая катастрофа в XXI веке, заявили в WWF

Как объявили ранее норвежские учёные, в северной части Баренцева моря наблюдаются заметные климатические изменения. Выводы исследователей опубликованы в научном издании Natural Climate Change. По словам специалистов, арктический климат в регионе вскоре может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе. Ряд СМИ написали о грозящей России климатической катастрофе.

"Слово «катастрофа» не употребляется ни в этой статье, ни в других научных работах про изменения климата в Баренцевом море или в Арктике в целом. Нельзя говорить о катастрофе для России или для Кольского полуострова. В XXI веке в России не ожидается ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой", — сказал Кокорин.

По его словам, происходят серьезные изменения климата, но слово «катастрофа» к ним неприменимо.

"В России совершенно иная ситуация, не такая, как у малых островов в Тихом океане, которые могут быть затоплены", — подчеркнул эксперт.