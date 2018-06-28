Ещё
Ущерб от паводка в Якутии превысил 1,3 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ущерб от паводка в Якутии превысил 1,3 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Общая сумма ущерба от масштабного паводка в 14 районах Якутии весной и в начале июня, по предварительным данным, превысила 1,3 млрд рублей. Об этом на заседании правительственной комиссии с участием замглавы МЧС РФ Павла Барышева сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Эдуард Пихтин.
Ранее власти региона прогнозировали объем ущерба от стихии в диапазоне от 800 млн до 1,1 млрд рублей.
"Предварительно, ущерб составил 1 млрд 348 млн 950 тыс. рублей", — сказал он, отметив, что власти оказывают всестороннюю помощь жителям, ликвидируют последствия стихии, принято решение о продлении отопительного сезона для просушки подтопленных домов.
По данным властей, с мая из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии были затоплены свыше 1,4 тыс. жилых домов. Более 5 тыс. жителей обратились за материальной помощью. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации.
В освободившихся от воды населенных пунктах работают спасатели, идут аварийно-восстановительные работы по просушке домов и расчистке территорий.
ТАСС: последние новости
Пшеничное поле горит на Ставрополье, есть угроза возгорания жилых домов Более 20 деревьев повалил ветер во время грозы в Кемерове Более 350 сотрудников бизнес-центра в Москве эвакуированы из-за небольшого возгорания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля420
Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку45
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД147
Пора наживаться на соседях42
Россию призвали взять ответственность за MH17692
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:41
Появилось видео взрыва на немецком фрегате
Армия
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
02:50
Самолет упал на дом в Мумбаи
Происшествия
00:41
Цуркан предъявили обвинение
Происшествия
08:34
Как мигранты загнали канцлера в угол
В мире Европа
01:01
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД
Армия Ближний Восток
05:12
Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение