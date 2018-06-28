Возгорание башенного крана во Владикавказе попало на видео

ЦХИНВАЛ, 28 июн — Sputnik . Во Владикавказе произошел пожар в кабине башенного крана на улице О. Кошевого, сообщает пресс-служба МЧС по Северной Осетии . Возгорание случилось накануне вечером, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 18:47.

На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №17. Как отметили в ведомстве, пострадавших при пожаре нет.

"В результате пожара есть пострадавших нет. Пожар был локализован в 18:57, ликвидирован в 19:11", — говорится в сообщении пресс-службы.

К тушению пожара от МЧС РФ по Северной Осетии было привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники.