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Возгорание башенного крана во Владикавказе попало на видео
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Возгорание башенного крана во Владикавказе попало на видео 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 28 июн — Sputnik. Во Владикавказе произошел пожар в кабине башенного крана на улице О. Кошевого, сообщает пресс-служба МЧС по Северной Осетии. Возгорание случилось накануне вечером, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 18:47.
На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №17. Как отметили в ведомстве, пострадавших при пожаре нет.
"В результате пожара есть пострадавших нет. Пожар был локализован в 18:57, ликвидирован в 19:11", — говорится в сообщении пресс-службы.
К тушению пожара от МЧС РФ по Северной Осетии было привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники.
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