В Мумбаи разбился пассажирский самолет

Самолет King Air C90, принадлежащий правительству индийского штата Уттар-Прадеш, разбился в городе Мумбаи , передает НСН.

В настоящий момент известно о пяти погибших. Среди них — пилот и три пассажира, а также один прохожий. Местные СМИ сообщают, что самолет упал на строящийся дом, который расположен в густонаселенном районе города Мумбаи.

Добавим, сейчас сотрудники местной полиции проводит расследование инцидента. Для этого также привлечены авиационные специалисты. Между тем, очевидцы сообщают, что пилот, понимая, что крушения не удастся избежать, пытался увести самолет от жилых домов. Тем не менее, ему это не удалось.