Ещё
В Мумбаи разбился легкомоторный самолет, имеются жертвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мумбаи разбился легкомоторный самолет, имеются жертвы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: RT на русском
При заходе на посадку в оживленном районе города Мумбаи разбился легкомоторный чартерный самолет Beechcraft King Air C90. По предварительным данным, в машине находились четверо пассажиров и пилот, судьба их пока неизвестна, сообщает телеканал cgtn.
Самолет по неизвестным причинам загорелся и упал в непосредственной близости от жилого квартала Гаткопар, вызвав значительные разрушения на земле. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. Они начали разбор завалов пострадавших от пожара зданий. «В результате инцидента погиб один человек, около пятерых граждан получили ранения», — информировали местные власти.
Полиция проводит расследование инцидента с привлечением авиационных специалистов. По свидетельствам очевидцев, пилот пытался увести самолет от жилых домов, однако это ему не удалось.
Российская Газета: последние новости
Самолет United Airlines экстренно сел в Детройте из-за запаха дыма При пожаре на стройке в Южной Корее пострадали около 30 человек Два десятка рабочих пострадали при пожаре на НПЗ в Иране
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля420
Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку45
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД147
Пора наживаться на соседях42
Россию призвали взять ответственность за MH17692
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:41
Появилось видео взрыва на немецком фрегате
Армия
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
02:50
Самолет упал на дом в Мумбаи
Происшествия
00:41
Цуркан предъявили обвинение
Происшествия
08:34
Как мигранты загнали канцлера в угол
В мире Европа
01:01
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД
Армия Ближний Восток
05:12
Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение