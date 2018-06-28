В Мумбаи разбился легкомоторный самолет, имеются жертвы

При заходе на посадку в оживленном районе города Мумбаи разбился легкомоторный чартерный самолет Beechcraft King Air C90. По предварительным данным, в машине находились четверо пассажиров и пилот, судьба их пока неизвестна, сообщает телеканал cgtn.

Самолет по неизвестным причинам загорелся и упал в непосредственной близости от жилого квартала Гаткопар, вызвав значительные разрушения на земле. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. Они начали разбор завалов пострадавших от пожара зданий. «В результате инцидента погиб один человек, около пятерых граждан получили ранения», — информировали местные власти.

Полиция проводит расследование инцидента с привлечением авиационных специалистов. По свидетельствам очевидцев, пилот пытался увести самолет от жилых домов, однако это ему не удалось.