Ещё
В Германии в жилом доме прогремел мощный взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии в жилом доме прогремел мощный взрыв 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом сообщает Spiegel, подчёркивая, что его жертвами стали, по меньшей мере, три человека. Взрыв произошел на мансардном этаже жилого дома. По данным сотрудников полиции, после этого на верхнем этаже дома вспыхнул пожар, отмечает Утро.ру.
В свою очередь Газета ру подчёркивает, что сотрудники экстренных служб обнаружили на месте ЧП тела 41-летней женщины и ее семилетнего сына. Кроме того в соседнем доме также погиб один человек. Уточняется, что из-за взрыва соседние здания получили серьёзные повреждения.
В настоящий момент сотрудники полиции и спасатели уточняют причины и обстоятельства произошедшего.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Мумбаи разбился пассажирский самолет Один человек умер из-за взрыва в жилом доме в Татарстане Сбой двигателя произошел у самолета с болельщиками Перу при посадке в Тюмени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля420
Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку45
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД147
Пора наживаться на соседях42
Россию призвали взять ответственность за MH17692
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:41
Появилось видео взрыва на немецком фрегате
Армия
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
02:50
Самолет упал на дом в Мумбаи
Происшествия
00:41
Цуркан предъявили обвинение
Происшествия
08:34
Как мигранты загнали канцлера в угол
В мире Европа
01:01
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД
Армия Ближний Восток
05:12
Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение