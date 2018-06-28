В Германии в жилом доме прогремел мощный взрыв 

Об этом сообщает Spiegel, подчёркивая, что его жертвами стали, по меньшей мере, три человека. Взрыв произошел на мансардном этаже жилого дома. По данным сотрудников полиции, после этого на верхнем этаже дома вспыхнул пожар, отмечает Утро.ру.
В свою очередь Газета ру подчёркивает, что сотрудники экстренных служб обнаружили на месте ЧП тела 41-летней женщины и ее семилетнего сына. Кроме того в соседнем доме также погиб один человек. Уточняется, что из-за взрыва соседние здания получили серьёзные повреждения.
В настоящий момент сотрудники полиции и спасатели уточняют причины и обстоятельства произошедшего.