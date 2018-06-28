В Новороссийске загорелся магазин в ТЦ «Панорама»

Краснодар . 28 июня — Новая Кубань. Инцидент произошел рано утром на территории Мефодиевского рынка. Уже в 07:27 на место происшествия прибыла бригада МЧС . Спасатели установили, что горит магазин на втором этаже торгового центра «Панорама». Действовать надо было незамедлительно — существовала угроза, что огонь может перекинуться на соседнее здание.

В 08:00 пожар был полностью ликвидирован. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, пламя повредило 60 квадратных метров. На месте работали 14 специалистов, было задействовано 4 единицы техники. Информации о пострадавших и погибших нет.

Причины возгорания выясняются.