В Иране потушили пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе

ТЕГЕРАН , 28 июн — РИА Новости . Пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе в иранском Абадане потушен, погиб один человек, 18 получили ранения, сообщило агентство ISNA.

"В результате инцидента пострадали 18 человек, восьми из них была оказана амбулаторная помощь. Еще один человек погиб", — сообщил агентству глава местной службы экстренной медицинской помощи Шахьяр Мирхешти.

Пожар, возникший на заводе ночью на одном из крупнейших НПЗ в мире и ранее локализованный, к данному моменту потушен. Агентство отмечает, что в настоящий момент устанавливаются причины пожара.