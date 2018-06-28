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В Иране потушили пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе
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В Иране потушили пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ТЕГЕРАН, 28 июн — РИА Новости. Пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе в иранском Абадане потушен, погиб один человек, 18 получили ранения, сообщило агентство ISNA.
"В результате инцидента пострадали 18 человек, восьми из них была оказана амбулаторная помощь. Еще один человек погиб", — сообщил агентству глава местной службы экстренной медицинской помощи Шахьяр Мирхешти.
Пожар, возникший на заводе ночью на одном из крупнейших НПЗ в мире и ранее локализованный, к данному моменту потушен. Агентство отмечает, что в настоящий момент устанавливаются причины пожара.
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