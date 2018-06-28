Во Всеволожском районе локализовали лесной пожар

Во Всеволожском районе Ленинградской области между населенными пунктами Мистолово и Сярьги потушили лесной пожар.

Сообщение о задымлении и тлении 1,5 га лесной территории поступило спасателям вечером в среду, рассказали ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

На тушение были направлены оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС, дежурные смены службы пожаротушения, 94 пожарно-спасательный части и добровольная пожарная дружина поселка Агалатово. Всего для ликвидации очагов тления привлечены 65 человек и 18 единиц техники.