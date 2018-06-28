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Во Всеволожском районе локализовали лесной пожар
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Во Всеволожском районе локализовали лесной пожар 

Ivyborg.ru 1 час назад
Во Всеволожском районе Ленинградской области между населенными пунктами Мистолово и Сярьги потушили лесной пожар.
Сообщение о задымлении и тлении 1,5 га лесной территории поступило спасателям вечером в среду, рассказали ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.
На тушение были направлены оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС, дежурные смены службы пожаротушения, 94 пожарно-спасательный части и добровольная пожарная дружина поселка Агалатово. Всего для ликвидации очагов тления привлечены 65 человек и 18 единиц техники.
К позднему вечеру тление было локализовано. В МЧС уточнили, что угрозы населению нет. Дым распространяется на север от Санкт-Петербурга.
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