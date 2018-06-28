За ночь в области сгорели две машины

В минувшие сутки во Владимирской области сгорело сразу два автомобиля.

Первое происшествие произошло в городе Гусь-Хрустальный ближе к часу ночи. Очевидцы сообщили о возгорании «Лады» в районе улицы Кирова. Огнеборцы были на месте происшествия спустя три минуты, но их помощь, по сути, не потребовалась. Легковушку удалось потушить силами местных жителей. Никто на пожаре не пострадал.

Второй инцидент произошёл в 02:15 в городе Петушки. Там загорелся автомобиль, припаркованный на улице Профсоюзной возле дома №22. О воспламенении легковушки сообщили местные жители. Приехавшие не место происшествия огнеборцы быстро справились с пожаром, но машину спасти им не удалось. Здесь также обошлось без пострадавших

В настоящее время обстоятельства всех пожаров выясняет группа экспертов.