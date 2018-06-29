Пожарные спасли лес 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Накануне ночью в округе Муром сгорел деревянный дом. Происшествие произошло примерно в половине десятого на улице 285 километр. О возгорании сообщили очевидцы. Первые бригады спасателей были на месте происшествия уже через пару минут. Полностью пожар удалось ликвидировать лишь через полтора часа. Как сообщает региональное управление МЧС, на пожаре пострадавших нет. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила более 90 квадратных метров. Дом практически полностью сгорел.
В 14:35 того же дня загорелся лес в Курловском лесничестве. Инцидент произошёл недалеко от Красного Октября. О столбах дыма, возвышающихся над лесом, сообщили местные жители. Тушить пожар отправилась оперативная группа Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона. Они обнаружили, что горит не сам лес, а травяная подстилка на площади 0,5 га. Спасатели сначала локализовали пожар, затем вызвали подмогу и уже к 18:00 полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.