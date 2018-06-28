Пара пенсионеров погибла на пожаре в Удмуртии 

Накануне, 27 июня, пожар унес жизнь двух человек в деревне Верхняя Убыть Глазовского района, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.
Установлено, что возгорание в частном доме произошло около 21:30. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела хозяев 65-летнего мужчины и его 61-летней супруги.
Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении ведомства.
В ходе проверки следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, необходимые экспертизы.
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