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В Найроби загорелся рынок, 15 человек погибли
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В Найроби загорелся рынок, 15 человек погибли 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Около 15 человек погибли и более 70 пострадали в результате пожара, произошедшего в четверг в столице Кении Найроби, сообщает местная газета Daily Nation.
Как пишет издание, пожар вспыхнул районе рынка Джикомба в 01.00 по местному времени (01.00 мск).
По словам представителя аварийно-спасательной службы, около 58 человек, среди которых в основном продавцы, обратились в больницы с ожогами. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте.
Рынок Джикомба является популярным рынком одежды секонд-хенд. Пожары на рынке происходят ежегодно с 2015 года. Ранее президент Кении приказал провести расследования по двум пожарам, случившимся на рынке за прошедшие 9 месяцев.
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