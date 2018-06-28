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В Оренбуржье работы по ликвидации последствий урагана еще продолжаются
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В Оренбуржье работы по ликвидации последствий урагана еще продолжаются 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
28 июня в Оренбурге продолжаются работы по устранению последствий ураганного ветра и ливня.
В Муниципальный диспетчерский центр днем ранее поступило 55 заявок о происшествиях, случившихся из-за непогоды. В результате урагана были повалены 50 деревьев, произошло два отключения электричества, без света были 50 домов в районе улиц Мало-Мельничная — Степана Разина и 4 по ул. Сухарева.
На контроле коммунальников утром осталось 27 заявок, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Напомним, 28 июня в Оренбурге прошел сильный ливень с порывами ветра 18-23 м/с. Было повалено несколько десятков деревьев, в том числе на территории 6 детсадов и 3 школ, оборвал 3 высоковольтные линии, из-за ненастья отключились 4 светофора, повреждены 3 автомобиля. С крыши школы № 47 ураган сорвал лист кровли.
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