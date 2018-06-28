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На улице Свердлова в Ярославле в пожаре погиб человек
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На улице Свердлова в Ярославле в пожаре погиб человек 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Ярославле 27 июня в 18.08 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Ярославской области поступило сообщение о пожаре на улице Свердлова, дом 83. Там находятся коммунальные квартиры.
На место проишествия работали 9 единиц техники и 30 человек личного состава. К семи часам возгорание было ликвидировано.
Жителей дома успешно эвакуировали. В пожаре погиб мужчина, девушка была доставлена в ожогами в больницу. Причину возгорания установить пока что не удалось.
Главное управление МЧС России по Ярославской области напоминает жителям региона, что не допустить трагедии в Ваших силах. Если все же случилось так, что пожара избежать не удалось, незамедлительно сообщайте о случившемся по единому телефону вызова экстренных служб «01» или «112». Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.
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