На улице Свердлова в Ярославле в пожаре погиб человек

На место проишествия работали 9 единиц техники и 30 человек личного состава. К семи часам возгорание было ликвидировано.

Жителей дома успешно эвакуировали. В пожаре погиб мужчина, девушка была доставлена в ожогами в больницу. Причину возгорания установить пока что не удалось.

Главное управление МЧС России по Ярославской области напоминает жителям региона, что не допустить трагедии в Ваших силах. Если все же случилось так, что пожара избежать не удалось, незамедлительно сообщайте о случившемся по единому телефону вызова экстренных служб «01» или «112». Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.