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Пожилой мужчина погиб под поездом в Башкирии
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Пожилой мужчина погиб под поездом в Башкирии 

ufa1.ru 42 минуты назад
ЧП произошло вчера, 27 июня, напротив железнодорожного вокзала. Бедолагу протащило 40 метров. Документов при нём не было.
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