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В центре Перми задымился трамвай
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В центре Перми задымился трамвай 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
ЧП случилось утром в 8.42 с маршрутом №5 на пересечении улиц Борчанинова и Екатерининская.
«Произошло задымление вагона, следующего по маршруту №5 в направлении станции Пермь-II. Водитель, следуя должностной инструкции, оперативно остановила вагон, высадила всех пассажиров и вызвала необходимые службы. При этом никто не пострадал. После ликвидации задымления вагон отправили на техосмотр в депо, чтобы выяснить причины ЧП. К нему могли привести как внутренние, так и внешние факторы», — рассказали в департаменте дорог и транспорта.
Движение электротранспорта на этом участке восстановили около 9.40.
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