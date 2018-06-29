В центре Перми задымился трамвай

ЧП случилось утром в 8.42 с маршрутом №5 на пересечении улиц Борчанинова и Екатерининская.

«Произошло задымление вагона, следующего по маршруту №5 в направлении станции Пермь-II. Водитель, следуя должностной инструкции, оперативно остановила вагон, высадила всех пассажиров и вызвала необходимые службы. При этом никто не пострадал. После ликвидации задымления вагон отправили на техосмотр в депо, чтобы выяснить причины ЧП. К нему могли привести как внутренние, так и внешние факторы», — рассказали в департаменте дорог и транспорта.

Движение электротранспорта на этом участке восстановили около 9.40.