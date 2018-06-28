Очередное отключение холодной воды ждет красноярцев

Завтра холодную воду отключат у жителей части правобережья — это те дома, в которые холодная вода поступает от водозабора на острове Отдыха. Без воды останутся жители Свердловского и части Кировского районов (в Кировском под отключение попадают микрорайон Первомайский и поселок Водников).

А вот в Бобровом логу, который также находится на территории Свердловского района, отключений не будет, поскольку там надо поддерживать стабильную работу открытого бассейна.

У всех остальных воду отключат в 23.00 29 июня, а включат днем в воскресенье, 1 июля.

Кроме того, из-за ремонта на водозаборе острова Отдыха м относящихся к нему объектов может быть ограничено движение транспорта на нескольких участках в тех же районах, которые попадают под отключение воды.