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Очередное отключение холодной воды ждет красноярцев
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Очередное отключение холодной воды ждет красноярцев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Завтра холодную воду отключат у жителей части правобережья — это те дома, в которые холодная вода поступает от водозабора на острове Отдыха. Без воды останутся жители Свердловского и части Кировского районов (в Кировском под отключение попадают микрорайон Первомайский и поселок Водников).
А вот в Бобровом логу, который также находится на территории Свердловского района, отключений не будет, поскольку там надо поддерживать стабильную работу открытого бассейна.
У всех остальных воду отключат в 23.00 29 июня, а включат днем в воскресенье, 1 июля.
Кроме того, из-за ремонта на водозаборе острова Отдыха м относящихся к нему объектов может быть ограничено движение транспорта на нескольких участках в тех же районах, которые попадают под отключение воды.
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