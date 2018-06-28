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Непогода обесточила более 140 населенных пунктов на Украине
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Непогода обесточила более 140 населенных пунктов на Украине 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Вследствие осложнения погодных условий обесточены 144 населенных пункта в пяти областях Украины, уточнили в ГосЧС.
«Ночью 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 144 населенных пункта в 5 областях, а именно: Полтавская — 58 н.п., Днепропетровская — 52 н.п., Киевская — 28 н.п., Кировоградская — 3 н.п. и Запорожская — 3 н.п.», — говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.
Также в публикации ГосЧС отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Аналогичная ситуация произошла на Украине в середине июня, когда из-за непогоды без света остались 129 населенных пунктов.
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