На Украине из-за непогоды остались без электроэнергии 384 населенных пункта

КИЕВ, 30 июня. / ТАСС /. Гроза и сильный ветер стали причиной отключения от электроснабжения 384 населенных пунктов в 10 областях Украины . Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", — говорится в сообщении.

Интенсивные осадки и порывы ветра также стали причиной подтопления и повреждения объектов жилой и социальной сферы в Днепропетровской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что 30 июня в южных, центральных и восточных областях Украины ожидаются град и шквалы, в западных и северных областях — местами сильные дожди.