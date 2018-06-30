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На Украине из-за непогоды остались без электроэнергии 384 населенных пункта
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На Украине из-за непогоды остались без электроэнергии 384 населенных пункта 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер стали причиной отключения от электроснабжения 384 населенных пунктов в 10 областях Украины. Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", — говорится в сообщении.
Интенсивные осадки и порывы ветра также стали причиной подтопления и повреждения объектов жилой и социальной сферы в Днепропетровской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Пресс-служба ГСЧС сообщила, что 30 июня в южных, центральных и восточных областях Украины ожидаются град и шквалы, в западных и северных областях — местами сильные дожди.
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