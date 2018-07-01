Более 130 населенных пунктов на Украине остались без электричества из-за грозы

КИЕВ, 1 июля. / ТАСС /. Более 130 населенных пунктов в четырех областях Украины остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий. Об этом в воскресенье сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) и срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 136 населенных пунктов в четырех областях — в Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Луганской", — отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным ГСЧС, из-за интенсивных осадков и порывов ветра подтоплены и повреждены объекты жилой и социальной сферы в пяти областях. В частности, в восьми районах Ивано-Франковской области подтоплено 190 частных жилых домов, 1324 приусадебных участка, повреждены 8 автомобильных мостов и один пешеходный, разрушены 5 автомобильных дорог местного значения. В Днепропетровской области повреждены крыши девяти жилых домов, здание детского лагеря и школы, повалены около 150 деревьев.