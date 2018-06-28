Под Петербургом ликвидировали серьезный лесной пожар

Сразу же на место инцидента выехали группа местного пожарно-спасательного гарнизона и Центр управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС, дежурные смены службы пожаротушения и 94 пожарно-спасательной части и добровольная пожарная дружина поселка Агалатово.

Кроме того, на территорию ликвидации огня приехали пожарно-химическая станция ГБУ «Ленобллес», представители местной администрации и начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Возгорание локализовали поздним вечером. К этому моменту площадь пожара уменьшили до 0,8 гектаров.

Тушение огня также производили и с воздуха. Для этого власти задействовали специальный вертолет. Сейчас для контроля обстановки и устранения очагов возгорания также привлечены авиация Министерства обороны и вертолет МЧС России.

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет, а местным жителям ничего не угрожает.

Обстоятельства пожара уточняются. Предполагается, что он мог возникнуть из-за неосторожности отдыхающих в лесу.

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