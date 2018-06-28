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Под Петербургом ликвидировали серьезный лесной пожар
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Под Петербургом ликвидировали серьезный лесной пожар 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Ленинградской области, вечером 27 июня был обнаружен пожар на 1,5 гектара лесной местности между деревнями Мистолово и Сярьги, что находятся недалеко от Петербурга.
Сразу же на место инцидента выехали группа местного пожарно-спасательного гарнизона и Центр управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС, дежурные смены службы пожаротушения и 94 пожарно-спасательной части и добровольная пожарная дружина поселка Агалатово.
Кроме того, на территорию ликвидации огня приехали пожарно-химическая станция ГБУ «Ленобллес», представители местной администрации и начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
Возгорание локализовали поздним вечером. К этому моменту площадь пожара уменьшили до 0,8 гектаров.
Тушение огня также производили и с воздуха. Для этого власти задействовали специальный вертолет. Сейчас для контроля обстановки и устранения очагов возгорания также привлечены авиация Министерства обороны и вертолет МЧС России.
По предварительным данным МЧС, пострадавших нет, а местным жителям ничего не угрожает.
Обстоятельства пожара уточняются. Предполагается, что он мог возникнуть из-за неосторожности отдыхающих в лесу.
Фото: pixabay.com
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