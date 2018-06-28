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Крупный пожар на складах в Алма-Ате ликвидировали
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Крупный пожар на складах в Алма-Ате ликвидировали
РИА Новости
2 часа назад
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Крупный пожар на складах в Алма-Ате ликвидирован, пострадавших нет —
МВД
РИА Новости
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