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Крупный пожар на складах в Алма-Ате ликвидировали
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Крупный пожар на складах в Алма-Ате ликвидировали 

РИА Новости 2 часа назад
Крупный пожар на складах в Алма-Ате ликвидирован, пострадавших нет — МВД
РИА Новости / Динамика дня
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